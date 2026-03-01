Gençlerbirliği - Kayserispor: 0-0

Kayserispor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Kayserispor’un daha baskılı oynadığı müsabaka golsüz sona erdi ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 22’nci dakikasında Kayserispor'un orta alanda kaptığı top sonrası sağ kanattan gelişen hücumunda Makarov sol ayağının dışıyla ortasını yaptı, ön direkte Cardoso'nun dokunuşu sonrası kaleci Velho'nun parmak uçlarıyla çeldiği top, direkten döndü. Devamında Mane yakın mesafeden topu kaleye gönderemedi.

Maçın 56’ncı dakikadında Kayserispor’da orta çizgi yakınlarında topu alan Mendes, derin bir pasla ceza yayı üzerinde Chalov'u gördü. O da savunmanın arasından bıraktığı topla Makarov'u boşa çıkardı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov, sol ayağıyla kalecinin solundan topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Maçın 54’üncü dakikada Gençlerbirliği sol kanattan etkili geldi. Son çizgi yakınlarında Metehanla duvar pası yapan Tongya, içeri sokulup yakın köşeye sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Maçın 89’uncu dakikasında Kayserispor'un sol kanattan Mendes'le kullandığı kornerde kale alanı içindeki Zuzek'in ters kafa vuruşu sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Velho inanılmaz bir refleksle kornere tokatladı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho - Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Basniru, Cihan (Dk. 83 Fıratcan), Göktan (Dk. 46 Samed Onur), Tongya (Dk. 58 Koita), Traore (Dk. 90 Varesanovic), Metehan

KAYSERİSPOR: Bilal - Brenet, Semih, Denswill, Ramazan, Benes, Bennasser, Mane (Dk.46 Mendes), Makarov (Dk. 73 Görkem), Cardoso, Chalov (Dk. 73 Onugkha)

GOL: Yok

SARI KART: Tongyq (Gençlerbirliği) Mane (Kayserispor)