Gençlerbirliği - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Süper Ligin 24'üncü haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 24’üncü haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Gençlerbirliği ile Kayserispor’un karşılaşacağı müsabakayı Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk yapacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Murat Şener yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Raşit Yorgancılar görev yapacak. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan müsabaka Eryaman Stadyumda  oynanacak.

