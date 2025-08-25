Gençlerden Dron Teknoloji Eğitimine Büyük İlgi

Genç KAYMEK bünyesinde düzenlenen dron eğitimlerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, birçok alanda bu teknolojiyi kullanmayı öğreniyor ve geleceğe hazırlanıyor.

Genç KAYMEK, teknoloji odaklı eğitim hamlelerine bir yenisini ekleyerek teknoloji meraklısı gençlere dron uçuş eğitimi veriyor.

Bu kapsamda, Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde eğitim gören sabah ve öğle grubu öğrencilerine yönelik olarak dron eğitimi düzenlendi. Eğitimde, dronun temel uçuş kuralları, nerelerde ve hangi şartlarda kullanılabileceği gibi teknik bilgilerin yanı sıra iletişim, fotoğrafçılık, savunma sanayi, lojistik, tarım ve yangınla mücadele gibi çok çeşitli alanlardaki kullanım alanlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Katılımcı öğrencilere, teknolojinin sunduğu imkânların sadece kullanıcı boyutunda değil, üretim ve proje geliştirme yönünde de nasıl değerlendirilebileceği anlatıldı. Böylece öğrenciler, dron teknolojisini sadece bir araç değil, aynı zamanda bir girişimcilik ve inovasyon fırsatı olarak görme imkânı buldu.

 

