Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

AK Partili gençlerin İsrail destekçisi Starbucks'ta 'yer kapatma' eylemi takdir topladı . Haber 7'nin haberine göre adına Say Stop denilen eylem Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı

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  • 27.10.2023 14:46
  • Güncelleme: 27.10.2023 14:46
Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Gençlik Kolları, İsrail'in Gazze'deki katliamına destek veren Starbucks'ın Türkiye'deki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Filistin’de yaşanan soykırıma ve bu soykırımda Starbucks’ın İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın genç, Starbucks’ın Türkiye’deki tüm şubelerinde misafir oturma alanlarında "Say Stop" mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştirdi. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulunarak; bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi. İnan, "Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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