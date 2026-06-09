İlahiyatçı Hisar, “Gençlere sadece diploma değil, ahlak ve maneviyat da kazandırmalıyız”

İlahiyatçı Osman Hisar, “Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok önemli. Okumaktan maksat Allah’ı tanımak. Yani edepli olmak, ahlaklı olmak ve adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemde onları da gözlemliyoruz. Sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil edepli, ahlaklı ve dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli bir hedefimiz olmalı” dedi.

İlahiyatçı Osman Hisar, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Geleceğe Mektuplar’ programında moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını cevapladı.

Hisar, gençlerin eğitiminde maneviyatın ve ahlaki değerlerin önemine dikkat çekerek, “Maneviyat ve ilim veya maneviyat ve başarı çok önemli. Çünkü cenabı Allah’ın ilk oku emri Rabbinin adıyla oku. Yani oku ama sadece dünyada kazanmak için değil rabbinin büyüklüğünü tanı ve ona kul ol. Eğer maneviyatı eksik bir ilim elde etmişsek, kazanç elde etmişsek nasıl oluyor küçük küçük çocukları satan bir doktor olunabiliyor. Maneviyat olmazsa kitleleri yok eden bir mühendis olunabiliyor. Yine maneviyat olmazsa eğer helal ve haram denmeyen bir yönetici tipleri çıkıp adaletten ve liyakatten uzak olunuyor. Onun için maneviyat çok çok önemli. Zaten gençlerimizin bu yakalaması çok önemli. Okumaktan maksat Allah’ı tanımak. Yani edepli olmak, ahlaklı olmak ve adaletli olmak. Bunlar çok önemli şeyler. Biz eğer kuru kuruya gençlerimizi ki son dönemde onları da gözlemliyoruz. Sadece okumak ve kuru bir diploma almak değil edepli, ahlaklı ve dürüst bir nesil yetiştirmek bizim en öncelikli bir hedefimiz olmalı. Zaten bu konuda da Allah sizlerden razı olsun. Aile Platformu olarak bunun çok üzerinde duruyorsunuz ve çok güzel çalışmalarınız da var. Başta anne ve babalar olmak üzere buna daha çok eğilelim. Şu mottomuz olsun derim. Yavrularımıza ne için yaratıldığı sorusunu soralım. Çünkü bir röportajda televizyonda gördüğümde insanlara ne için yaşıyorsunuz diye soruyorlar? Tamamen madde ağırlıklı olduğunu görüyoruz. İşte çok iyi bir ev, çok iyi lüks araba, çok iyi bir geçim. Şimdi maneviyat olmadığı zaman gençlerin nefsine göre bir hayat sürme arzusu ortaya çıkıyor” dedi.