  • Haberler
  • Gündem
  • 'Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun'

'Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun'

18 yıldır Kayseri ve Türkiye genelinde doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Boyraz, Fotoğraf çekiminin yanı sıra yaşadığı coğrafyayı keşfettiğini belirterek, 'Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun, anılarınız oluşsun. Boştan boşa evde başkalarının hayatını okumayın' dedi

'Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun'

18 yıldır Kayseri ve Türkiye genelinde doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Boyraz, Fotoğraf çekmenin anı belgelemek ve yeni insanlarla tanışmanın bir aracı olduğunu belirtti. Boyraz, fotoğrafçılık sayesinde yaşadığı coğrafyayı keşfettiğini belirterek, "Fotoğrafın yanında bulunduğum coğrafyayı keşfediyorum. Yaşadığım coğrafya, zengin bir coğrafya. Sırf insanlar bu coğrafyayı görmek için yılın 11 ayı çalışıyor, 1 ay zaman geçirmek için. Hep şunu derim: Her insan, her çocuk yaşadığı coğrafyayı keşfetmekle mükellef. 2007'de başladım, 18 yıldır bir fotoğrafla uğraşıyorum. Ben doğa fotoğrafçılığını seviyorum. Bulunduğum coğrafya diyeyim kısaca. Bunun Ege’si de, Karadeniz’i de, doğusu da, batısı da. İmkanım oldukça büyük illere gidiyorum. Son zamanlarda Kayseri’deyim. Fotoğraf hikayem, elimdeki annemin 3 fotoğrafıyla başladı. Her fotoğrafa baktığımda annemi görüyorum kısaca; annemin sohbetini, anlattığı hikayeleri. Fotoğraf benim için çok değerli ve kıymetli. Anlamsız fotoğraf yoktur diye düşünüyorum. En değerli fotoğraf, kendi köyümün fotoğrafları. Akkışla Kululu Köyü’ndenim. Benim içine çeken, kendi köyümün fotoğrafları. Çünkü baktığım zaman kendi fotoğraflarıma, kendimi hâlâ köyümde görüyorum. O sokakları, o çocukluğumun geçtiği yerleri. Çoğu kişi şunu söylüyor: Telefonda fotoğraf çekiyor. Ama telefonda fotoğraf çekiyorsa, niçin fotoğraf makineleri pahalı? Fotoğrafçı demek, bir sanat demek. Mobil fotoğrafçı da sadece zamanı geçiriyor, anı belgeliyor. Asıl sanat, fotoğraf makinesiyle olur. Bakmak, görmek ve kaydetmekle başlıyor. Güneşin doğuşu, güneşin batışı, kuşun ötüşü. Fotoğraf böyle bir şey: Anı belgelemek. Bir fotoğraf yolculuğuna çıktığımda insanlarla tanışıyorum, onların hikayelerini dinliyorum mesela. Şöyle söylemek istiyorum ben: Keşke her birey, her insan bir fotoğrafçı olsa. Yani yaşadığı her anı fotoğraflasa. Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun, anılarınız oluşsun. Boştan boşa evde başkalarının hayatını okumayın" şeklinde konuştu

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan: 'ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir'
Başkan Okandan: "ÇKS'ye kayıtlı 48 bin 958 dekar alanda yüzde 30 ile 98 arasında zarar tespit edilmiştir"
Hacılar'da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Hacılar’da hizmet ve eğitim gündemiyle muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Sindirim probleminde laktoza dikkat: Laktozun zararları neler?
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Mimar Sinan eseri: Mağlova Kemeri
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Zirai dondan etkilenen çiftçilere yapılacak destek ödeme tutarı belli oldu
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Argıncık Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı koordinatları kesinleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!