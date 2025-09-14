18 yıldır Kayseri ve Türkiye genelinde doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Boyraz, Fotoğraf çekmenin anı belgelemek ve yeni insanlarla tanışmanın bir aracı olduğunu belirtti. Boyraz, fotoğrafçılık sayesinde yaşadığı coğrafyayı keşfettiğini belirterek, "Fotoğrafın yanında bulunduğum coğrafyayı keşfediyorum. Yaşadığım coğrafya, zengin bir coğrafya. Sırf insanlar bu coğrafyayı görmek için yılın 11 ayı çalışıyor, 1 ay zaman geçirmek için. Hep şunu derim: Her insan, her çocuk yaşadığı coğrafyayı keşfetmekle mükellef. 2007'de başladım, 18 yıldır bir fotoğrafla uğraşıyorum. Ben doğa fotoğrafçılığını seviyorum. Bulunduğum coğrafya diyeyim kısaca. Bunun Ege’si de, Karadeniz’i de, doğusu da, batısı da. İmkanım oldukça büyük illere gidiyorum. Son zamanlarda Kayseri’deyim. Fotoğraf hikayem, elimdeki annemin 3 fotoğrafıyla başladı. Her fotoğrafa baktığımda annemi görüyorum kısaca; annemin sohbetini, anlattığı hikayeleri. Fotoğraf benim için çok değerli ve kıymetli. Anlamsız fotoğraf yoktur diye düşünüyorum. En değerli fotoğraf, kendi köyümün fotoğrafları. Akkışla Kululu Köyü’ndenim. Benim içine çeken, kendi köyümün fotoğrafları. Çünkü baktığım zaman kendi fotoğraflarıma, kendimi hâlâ köyümde görüyorum. O sokakları, o çocukluğumun geçtiği yerleri. Çoğu kişi şunu söylüyor: Telefonda fotoğraf çekiyor. Ama telefonda fotoğraf çekiyorsa, niçin fotoğraf makineleri pahalı? Fotoğrafçı demek, bir sanat demek. Mobil fotoğrafçı da sadece zamanı geçiriyor, anı belgeliyor. Asıl sanat, fotoğraf makinesiyle olur. Bakmak, görmek ve kaydetmekle başlıyor. Güneşin doğuşu, güneşin batışı, kuşun ötüşü. Fotoğraf böyle bir şey: Anı belgelemek. Bir fotoğraf yolculuğuna çıktığımda insanlarla tanışıyorum, onların hikayelerini dinliyorum mesela. Şöyle söylemek istiyorum ben: Keşke her birey, her insan bir fotoğrafçı olsa. Yani yaşadığı her anı fotoğraflasa. Gençlere tavsiye ediyorum: Kendi belgeselinizi yapın, kendi hikayeleriniz oluşsun, anılarınız oluşsun. Boştan boşa evde başkalarının hayatını okumayın" şeklinde konuştu