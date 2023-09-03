Gençlerin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Yozgat'ta aydınlatma direğinde asılı vaziyetteki katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalışan gençlerin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
- 03.09.2023 10:44
- Güncelleme: 03.09.2023 10:44
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta aydınlatma direğinde asılı vaziyetteki katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalışan gençlerin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
Yozgat’ın en işlek caddelerinden Lise Caddesinde yürüyen gençler, aydınlatma direğinde asılı bulunan Türk bayrağının katlanmış olduğunu gördü. Arkadaşını omzuna alarak bayrağı düzeltmeye çalışan gençlerin mücadelesi görenleri duygulandırdı. Gençler, katlanan bayrağı düzeltirken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençler bayrağı düzelttikten sonra caddeden ayrıldı.
İHA
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