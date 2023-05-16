Gençlerin kavgası ölümle bitti

Olay, Fevzi Çakmak mahallesi Esen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup Emirgan parkı arkasında kavga etti. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada Emrullah Ö. Yanında getirdiği bıçakla Eren Ö.’yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Aldığı bıçak darbesi sonrası kanlar içinde kalan Eren Ö. Hayatını kaybetti. İşlediği cinayet sonrası kayıplara karışan Emrullah Ö. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.