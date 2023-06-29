Gençlerin yan bakma kavgası kanlı bitti
Kayseri'de gençler arasında çıkan sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi hafif yaralandı.
- 29.06.2023 09:32
- Güncelleme: 29.06.2023 09:32
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Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Parkı’nda meydana geldi.
Yan bakma sebebiyle çıkan kavga sonucu ismi henüz öğrenilemeyen şahıs 18 yaşındaki genci kolundan bıçakla hafifçe yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci tedavi altına alırken polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1ha
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