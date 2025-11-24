Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar'da Konuşuldu

“Mutluluk yaratılışın amacıdır” diyen Farabî’ye atıfla konuşmasına başlayan Özgen, mutluluğun dışsal hazlardan ibaret olmadığını; ruh, beden ve arzu dengesiyle oluşan bütüncül bir hâl olduğunu vurguladı. Bu dengeyi kuran dört temel erdemi ise şöyle sıraladı: temaşa, tefekkür, ahlak/huy ve sanat.

Özgen, düşünce ile düşünme arasındaki farkı da gençlere açıklarken, “Düşünce herkese ait olabilir; ama düşünme bireyseldir” diyerek zihinsel süreçlerin kişisel niteliğine dikkat çekti. Düşüncenin davranışa dönüşmesinin ahlakı, alışkanlıkla keyfe dönüşmesinin ise sanat erdemini oluşturduğunu belirtti.

Program, gençlerin soruları ve katkılarıyla zenginleşti; merak duygusunu derinleştiren, düşünmeye sevk eden bir atmosferle son buldu. İlim Hikmet Vakfı’nın bu anlamlı buluşması, gençlerin içsel yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor.