Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar'da Konuşuldu
İlim Hikmet Vakfı'nın düzenlediği 'Gençlerle Başbaşa' programı bu hafta, düşünce dünyasında derin izler bırakan bir buluşmaya sahne oldu. Mostar Kitap Kahve'de gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, mutluluk kavramını Farabî'nin izinden giderek felsefi bir zeminde ele aldı.
“Mutluluk yaratılışın amacıdır” diyen Farabî’ye atıfla konuşmasına başlayan Özgen, mutluluğun dışsal hazlardan ibaret olmadığını; ruh, beden ve arzu dengesiyle oluşan bütüncül bir hâl olduğunu vurguladı. Bu dengeyi kuran dört temel erdemi ise şöyle sıraladı: temaşa, tefekkür, ahlak/huy ve sanat.
Özgen, düşünce ile düşünme arasındaki farkı da gençlere açıklarken, “Düşünce herkese ait olabilir; ama düşünme bireyseldir” diyerek zihinsel süreçlerin kişisel niteliğine dikkat çekti. Düşüncenin davranışa dönüşmesinin ahlakı, alışkanlıkla keyfe dönüşmesinin ise sanat erdemini oluşturduğunu belirtti.
Program, gençlerin soruları ve katkılarıyla zenginleşti; merak duygusunu derinleştiren, düşünmeye sevk eden bir atmosferle son buldu. İlim Hikmet Vakfı’nın bu anlamlı buluşması, gençlerin içsel yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor.