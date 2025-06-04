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  • Gençliğin Gücü: İl Gençlik Kolları Toplantısında Gelecek Vurgusu

Gençliğin Gücü: İl Gençlik Kolları Toplantısında Gelecek Vurgusu

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İl Gençlik Kolları'nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Gençliğin Gücü: İl Gençlik Kolları Toplantısında Gelecek Vurgusu

Toplantıda, gençlerin teşkilat çalışmalarına olan ilgisi ve motivasyonu ön plana çıkarken, Akar’ın vurguladığı güven ve inanç mesajı dikkat çekti.  

Gençlerin enerjisi ve kararlılığıyla geleceğe umutla baktığını belirten Akar, “Gençlerimize inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz” diyerek onların toplumdaki aktif rolünün altını çizdi. Toplantı boyunca gençlerin siyasi ve sosyal faaliyetlerdeki heyecanı gözlemlenirken, yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.  

Katılımcılar, teşkilat çalışmalarını daha ileriye taşıyacak adımları tartışırken, gençlerin dinamizmi ve azmi toplantıya damga vurdu.  

Haber Merkezi

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