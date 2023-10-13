Gençliğin lideri gençlikle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tügva 2023 Teşkilat Buluşmasına katıldı.

Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada Tügva Kayseri ekibi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki tügva gönüllüsü gençler bir araya geldi.

Tügva'nın 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle 340 bini aşan üye sayısıyla, yurtları, kıraathanaleri ve gençlik merkezleriyle ülkenin gurur abidesi kuruluşlarından olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere bakınca kendi gençliğini görmenin heyecanını da yaşadığını vurguladı ve Tügva gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.