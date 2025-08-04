Gençlik Buluşmasında Coşku Dolu Anlar

Kayseri'de düzenlenen Söz Gençlikte Gençlik Buluşması programı, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi ile katılarak gençlere hitap etti ve büyük bir coşku yarattı.

Gençlik Buluşmasında Coşku Dolu Anlar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları gençler üzerinde etkileyici bir iz bıraktı. Erdoğan, “Kayseri gençlik teşkilatımıza en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, İstanbul’da düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nın coşkusuna da vurgu yapıldı. Erdoğan, “Kayseri’deki buluşma da aynı heyecanı taşıyor” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Programda, gençler için Gesi Bağları türküsünü bağlama ve ney eşliğinde seslendiren Başkan Büyükkılıç, etkinlik boyunca gençlerin sorularını yanıtlayarak onlarla etkileşimde bulundu.

Bu buluşma, gençlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu ve enerjilerini paylaştığı önemli bir platform oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!