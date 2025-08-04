Gençlik Buluşmasında Coşku Dolu Anlar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları gençler üzerinde etkileyici bir iz bıraktı. Erdoğan, “Kayseri gençlik teşkilatımıza en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, İstanbul’da düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nın coşkusuna da vurgu yapıldı. Erdoğan, “Kayseri’deki buluşma da aynı heyecanı taşıyor” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Programda, gençler için Gesi Bağları türküsünü bağlama ve ney eşliğinde seslendiren Başkan Büyükkılıç, etkinlik boyunca gençlerin sorularını yanıtlayarak onlarla etkileşimde bulundu.

Bu buluşma, gençlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu ve enerjilerini paylaştığı önemli bir platform oldu.