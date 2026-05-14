Gençlik ERVA'lı Neslihan Kibar Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden Gençlik ERVA sporcusu Neslihan Kibar, U15 kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası kapsamında Budapeşte’de gerçekleştirilen organizasyonda U15 kategorisinde mindere çıkan Neslihan Kibar, sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kibar, final karşılaşmasının ardından şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı’nı Avrupa’da dinletti. Elde edilen bu sonuçla birlikte Gençlik ERVA Spor Kulübü, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.
Neslihan Kibar, ailesi ve antrenörü Davut Gökdoğan tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi.

Haber Merkezi

