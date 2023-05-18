Gençlik Haftası'nda karakucak güreşleri düzenlendi
Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Karakucak Güreş Müsabakaları nefes kesti.
- 18.05.2023 10:49
- Güncelleme: 18.05.2023 10:49
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Kayseri’de Gençlik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Karakucak Güreş Müsabakaları nefes kesti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen spor müsabakaları büyük ilgi görüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen spor müsabakaları dün Karakucak Güreş Müsabakaları ile devam etti.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.
İHA
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