Gençlik hastalığı nedir?

Uzman Veteriner Hekim ve Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Özgür Tahir Özden, özellikle sokak hayvanlarında sıkça rastlanan ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan ‘Gençlik Hastalığı’ ile ilgili bilgiler verdi.

Gençlik hastalığının tıp literatüründe Distemper Virüsü olarak bilindiğini ifade eden Veteriner Hekim Özden, yavru köpeklerde sık rastlandığını ve doğrudan bir tedavi yönteminin bulunmadığını ifade ederek “Virüs bulaşmadan öncesinde önlemini almak tamamen bizlerin elinde, anne köpeklerin doğum öncelerinde aşılanması doğacak olan yavrulara da bağışıklık olarak aktarılır. Gerekli aşı ve ilaçlamalar uygulandığı zaman hastalığı önleme şansımız oluyor” dedi.

“PARVOVİRAL ENTERİT İLE GENÇLİK HASTALIĞI ÇOK BENZER”

Gençlik hastalığının yüksek ateş, kusma, ishal gibi semptomlar ile kendisini belli ettiğine dikkat çeken Özden, parvoviral enterit olarak tabir edilen bağırsak enfeksiyonuyla benzer belirtilere sahip olduğunu söyleyerek “İki hastalığın benzerliği, kan tahlilleri sonrası açığa çıkabiliyor. Geçmiş zamanlarda bu hastalıklar sebebiyle çok fazla can dostumuzu kaybediyorduk. Zamanında yapılan tedaviler ve aşı/serum noktasında yaşanan gelişmelerle birlikte bu hastalıklara karşı önlem alma imkânımız arttı” ifadelerini kullandı ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sokak hayvanlarının suya ve yiyeceğe ulaşma noktasında zorlukların artacağını ifade ederek ev, mahalle ve sokak çevrelerine ‘bir kap suyla bir kap mama’ koyulması noktasında çağrıda bulundu.