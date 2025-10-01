Gençlik Meclisi'nden anlamlı ziyaret

Geçtiğimiz hafta kurulan Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi, toplumun farklı kesimlerini kapsayan ilk faaliyetini anlamlı bir ziyaretle gerçekleştirdi. Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç ve beraberindeki heyet, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde misafir olan büyüklerle buluştu.

Ziyarette konuşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç, yaşlı bireylerin sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz hafta başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tensip ve himayelerinde kurulan Kayseri Gençlik Meclisi’nin ilk ziyaretini, dua kaynaklarımıza gerçekleştirmek istedik. İlk defa bugün değil, her gün ulu çınarlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise gençlerin ilgisinden dolayı teşekkür etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı, gençlerin yaşlılara karanfil verdiği etkinlik, huzurevi sakinleri için moral kaynağı oldu.

2002 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, yaşlı bireylerin yalnızca temel ihtiyaçlarını değil, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini de karşılayan modern bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.