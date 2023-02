Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Bu illerden birisi olan Kayseri’ye gelen depremzedeler KYK Yurtlarına yerleştirildi. Kayseri’de bulunan 11 yurdun tamamen dolduğunu söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Diğer yurtlarımızda da hazırlık yaptık. Mimarsinan kampüsü içindeki Haydar Aliyev yurdunu hazır hale getiriyoruz. Bünyan yurdunu da hazır hale getirdik. Buralarda misafirlerimizi konaklatıyoruz” dedi.



6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler çevre illere gitti. Kayseri’ye gelen depremzedeler KYK Yurtlarına yerleştirildi.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllü gruplarla beraber hareket ederek bölgeye yardım malzemeleri sevk ettiklerini ayrıca Kayseri’ye gelen depremzedeler için KYK yurtlarını ayarladıklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Depremin ilk gününden itibaren Gençlik Spor Bakanlığımızın hızla şehirlerimizde, özellikle de Kayseri’de lojistik merkezin oluşması ile birlikte bizler hem bölgedeki diğer illere intikal etme hem oraya yardım götürme konusunda Bakanlığımızın gönüllü grubuyla birlikte hareket halindeydik. Kayserimiz Lojistik Merkez olarak Atatürk Spor Salonunu gerçekleştirdik. Arkasından da diğer illere hızlı bir şekilde yardım malzemelerinin sevk edilmesini gerçekleştirdik. Tabii oralarda da özellikle tesislerimizin bulunması kapalı spor salon olarak tabir ettiğimiz gençlik merkezleri, statların olduğu yerlerde konuşlanma oldu. Biz de hem bölgeden olmak hem de Kahramanmaraş’ı iyi tanımamdan dolayı bölgedeydik. Bir haftaya yakın orada çalışmalar yaptık. Daha sonra Kayserimize geldik. Kayserimizde de tabii ki lojistik merkezin tamamlanması ile birlikte yurtlardaki çalışmalarımızı hemen hızlandırdık. Bölgede enkazın kalkmasıyla birlikte yoğun bir göçün ve dönüşün olacağını biliyorduk. Şu anda da yaklaşık 11 yurdumuz tamamen doldu” şeklinde konuştu.

‘BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ’

Kayseri’de bulunan diğer yurtları da depremzedeler için hazır hala getirdiklerini Kabakcı, “Diğer yurtlarımızda da hazırlık yaptık, merkezde yeni yurtlarımız var. Mimarsinan kampüsü içindeki Haydar Aliyev yurdunu hazır hale getiriyoruz. Bünyan yurdunu hazır hale getirdik. Buralarda misafirlerimizi konaklatıyoruz. Gerçekten bakanlık olarak çok iyi bir konaklatma ve aynı zamanda misafir etme potansiyelimiz oldu. İlk an çok yoğun şekilde misafirleri aldık. Üç öğün her türlü yemek ve diğer malzeme desteklerini iğneden ipliğe destekledik. Bu konuda başta o bölgede karşılaşılan soğukla ve iklim şartlarıyla depremzedelerin karşılaştığı durum bir nebze olsun hafifletmek için burada tüm gönüllü arkadaşlarla çalışıyoruz. Bizi burada memnun eden başta Kayserimizin kadim medeniyeti, Halkımızın yaklaşımı var. İnanın o kadar yoğun bir destek olunuyor ki her türlü destek veriliyor ve bu destek devam ediyor. Bu desteğin devam etmesi adına da bizler bu süreci heyecanla takip ediyoruz. Çünkü dalga dalga binlerce misafirimiz şehrimizde. Biz şehrimizin insanlarına bu misafirperverliği dolayısıyla da teşekkür ediyoruz. Çünkü birlikte güçleniyoruz birlikte hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurtlarda sosyal market alanlarından oyun alanlarının bulunduğunu ve 84 psikolog ile çalıştıklarını belirten Kabakcı, “Yurtlarımızdaki son durum itibarıyla da sosyal marketlerimizden oyun alanlarına, 84 psikolog marifetiyle çalışıyoruz. Özellikle psikososyal destek kavramında desteklerimiz oluyor. Çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Aynı zamanda okul çağındaki çocukların milli eğitimle işbirliği yaparak hangi okula yönleneceği konusunda hinterlandındaki tabloya göre yönlendirme yapıyoruz. Çok yönlü hem kurumsal birliktelik hem büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz olan uyumumuz şehrimizdeki gelen misafirlerimizi çok güzel bir konaklatmamıza vesile oluyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.