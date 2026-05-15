Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ülke genelindeki teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini duyurdu. Bakan Bak yaptığı paylaşımda, “Gençlik Haftası’nı müjdelerle selamlıyoruz! Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında @kariyerkapisi’ndan gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.