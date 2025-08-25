Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci alımı yapacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminde, Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi için atletizm, badminton, cimnastik, halter, yüzme ve güreş branşları için öğrenci alımı yapacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruda ise “2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi Kayseri Sporcu Eğitim Merkezimize; atletizm, badminton, cimnastik, halter ve yüzme branşlarında gündüzlü statüde; güreş branşında ise yatılı ve gündüzlü statüde öğrenci alımı yapılacaktır. Gündüzlü statüde başvurunun yapılabilmesi için Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde eğitim-öğrenim görmek veya başvuru yapacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Yatılı eğitim için Sporcu Eğitim Merkezlerine başvuracak sporcular güreş branşında yatılı eğitim veren Sporcu Eğitim Merkezlerine 81 ilden başvuru yapabileceklerdir.

Kayak branşında seçim ve performans değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanması halinde gerekli duyurular aynı usülde yapılacaktır. Başvurular 01-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinde yapılacaktır. Başvuru yapılacak branşlarla ilgili branş talimatı ve başvuru rehberi incelenerek yapılması gerekmekte olup,başvuru rehberine ve spor dalı seçim kriterlerine Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’müzün web sayfasından ulaşılabilir” ifadeleri yer aldı.