Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Öğrencimizi dışarıda bırakma niyetinde değiliz”

Pandemi döneminde yurt dışından gelen vatandaşlara kapılarını açan yüksek öğrenim yurtları daha sonra yaşanan asrın felaketinden etkilenen depremzedeleri ağırladı. Kayseri’de 25 bin depremzenin ağırlandığı yurtlarda afetzedelerin memleketlerine dönmesinin ardından öğrenciler için hazırlıklar başladı. Tadilat ve bakım onarım çalışmalarının ardından yurtlar öğrenciler için hazır hale gelecek. Deprem felaketi sonrası ve yeni eğitim öğretim dönemi öncesi çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak son pandemi ve akabinde asrın felaketi olarak yaşanan deprem sonrası deprem bölgelerinden dönüşümlü olarak yaklaşık 25 bin depremzedeyi yurtlarımızda misafir ettik. Bu süreç yaklaşık altı ay sürdü. Geçen hafta itibarıyla da bölgedeki misafirlerimizi, depremzede büyük kısmı bölgelerine tekrar dönüş yaptılar. Başta şehrimizdeki bu süreçte hem değerli vatandaşlarımıza bu bölgede hizmet eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çok önemli çalışmalar yaptık. Bunu da çok iyi bir şekilde tamamlayarak yurtlarımızı geçen hafta itibariyle öğrencilerimize hazırlık yapmak için boşalttık” diye konuştu.

“YURTLARDA 9.5 – 10 BİN CİVARINDA OLAN KAPASİTEMİZİ 14 BİN 700 SEVİYELERİNE ÇIKARTTIK”

Kabakcı açıklamasının devamında, “Şu an itibariyle tadilat süreçlerimiz tamamlanıyor. Bakım onarım çalışmalarımızla birlikteki bu zor süreçte inşallah önümüzdeki 10-15 gün içerisinde de bakanlığımızın yapmış olduğu yurt başvuru sürecinin de tamamlanmasıyla tüm yurtlarımıza hem yeni kayıt öğrencilerimiz hem de önceden devam eden öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Kayserimizde gerçekten çok önemli tedbir ve tespitlerimizle geçen yıl itibariyle eksik olan veya tamamlanması gereken çalışmaları yerine getirirken 9 bin 500 – 10 bin civarında olan kapasitemizi 14 bin 700 seviyelerine çıkarttık. Buradaki nihai amacımız başvuru yapan öğrencilerimizin inşallah tamamına yakınına dışarıda kalmadan yurtlarımıza almak. Sizler aracılığıyla da söyleyebiliriz ki hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakma niyetinde değiliz. Ve tamamını inşallah yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bu minvalde de öğrencilerimizin çalışmalarında bundan sonrasında inşallah okulların olan eğitim öğretim döneminde başarılar dilerken bizler de kredi yurtlar birimi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şehrimize, Kayseri'mizde hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.