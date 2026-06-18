GençTek Robot Futbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Şubesi GençTek İl Koordinatörlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen GençTek Kayseri Robot Futbol Ligi Büyük Finali gerçekleştirildi. Final programına İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı.

GençTek Robot Futbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı

15 Haziran’da başlayan organizasyonda 60 takım ve 300 öğrenci, kendi tasarlayıp geliştirdikleri robotlarla kıyasıya mücadele etti. Turnuva boyunca öğrenciler, teknoloji, yazılım ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve becerilerini sahaya yansıtarak robot futbol karşılaşmalarında performans sergiledi. Büyük final müsabakalarını yerinde takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi aldı. Esen, turnuvaya katılan öğrencileri gösterdikleri emek ve başarılarından dolayı tebrik ederek, teknoloji üretimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Program kapsamında ayrıca Ankara’da düzenlenen 2. GençTek Zirvesi’nde Kayseri’yi temsil eden öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. 
 

Haber Merkezi

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