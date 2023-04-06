Genel afla ilgili hukuki düzenleme bulunmuyor

 Kayseri Baro Başkanı Hukukçu Ali Köse, 7'nci yargı paketinin yasalaştığını ancak genel af ile ilgili herhangi bir hukuki düzenleme bulunmadığını söyledi. 

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  • 06.04.2023 18:43
  • Güncelleme: 06.04.2023 18:43
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Genel afla ilgili hukuki düzenleme bulunmuyor

Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren genel af konusu merak ediliyor. 7’nci yargı paketi ise Meclis’te görüşülerek yasalaştı. Yürürlüğe giren 7. Yargı paketi hakkında bilgi veren Kayseri Baro Başkanı Hukukçu Ali Köse, genel af ile ilgili herhangi bir hukuki düzenlemenin 7. yargı paketi içerisinde olmadığını kaydetti. Köse, “Toplum içinde bir beklenti vardı. Ben de 7. yargı paketiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi adalet komisyonunda görüşmelere katıldım. Genel af, orada da gündeme gelmedi. Genel af, önümüzdeki süreçte gündeme gelir mi bilemiyorum. Seçim sürecine girdiğimiz için TBMM çalışmalarına çok kısa bir süre sonra son verecek. Bugün itibariyle gündemde yok” diye konuştu.

‘GENEL AF VE ÖZEL AF OLARAK 2 TÜRDEN BAHSEDİLİR’

Genel af ile özel affın kapsamının farklı olduğunu anlatan Baro Başkanı Köse, ikisi arasındaki farkı şu şekilde dile getirdi: “Genel af ve özel af dediğimiz ceza hukuku, ceza yargılaması, infaz hukuku alanında 2 tür aftan bahsedilir. Genel af suçu ortadan kaldırır. Özel af, suçu ortadan kaldırmaz suçun ortaya çıkardığı cezayı kaldırır. Diğer sonuçlar devam eder. Türkiye uygulamasında genelde halk arasında kamuoyunda ‘af’ adı altında gündeme gelir ama genelde şartlı salıverme, ceza ertelemesi gibi infaz sistemiyle ilgili değişiklikler yapılır. Bu değişiklikler de infaz sistemimizi çok karmaşık hale getirmiştir” şeklinde konuştu.

1ha

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