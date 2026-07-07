Genel Başkan Arıkan'dan Kayserispor yönetimine hayırlı olsun ziyareti
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor’a ziyaret gerçekleştirdi. Arıkan’ı Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette Kayserispor'un mevcut durumu, yeni sezon hedefleri ve Türk futboluna ilişkin konular ele alındı. Görüşmede taraflar, kulübün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirdi.
Kayserispor Yönetim Kurulu, ziyaretinden dolayı Mahmut Arıkan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.