Genel Başkan Arıkan'dan Sanal Kumara Tepki: 'Samimiyseniz gelin bu illetin kökünü söküp atalım'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, TBMM'deki grup toplantısında, son günlerde tartışma konusu olan sanal bahis ve kumar meselesine dair sert eleştirilerde bulundu. Arıkan, konuşmasında, 'Samimiyseniz gelin bu illetin kökünü söküp atalım' diyerek, hükümete çağrıda bulundu.

Arıkan, Türkiye'deki mevcut sistemin yıllardır süregelen çarpıklıklarının sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı'nın, "Tüm telefonlar artık birer kumarhane olmuş" sözlerini doğrulayan Arıkan, kamu bankalarının bu durumdan sorumlu olduğunu vurguladı.

Sanal Kumarda Kamu Bankalarının Rolü

Arıkan, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın şans oyunları işlemleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla kumar işlemleri yapılabildiğini söyledi. Özellikle Ziraat Bankası'nın, çiftçilere kredi vermesi gereken bir kurum olmasına rağmen, kumar işlemlerine aracılık etmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Hükümete Çağrı

Cumhurbaşkanı'nın sanal kumarı "toplumsal bir bela" olarak tanımladığına dikkat çeken Arıkan, hükümete seslenerek, "Bu gece tek bir kararname yayınlayın ve bu rezalete son verin" dedi. Kamu bankaları dâhil olmak üzere, bankalar üzerinden bahis ve kumar işlemlerine son verilmesini talep etti.

Kumarın Zararları

Arıkan, kumarın gençleri intihara sürüklediğini ve bu durumun yalnızca sanal kumar için geçerli olmadığını belirtti. "İlegali ocak yıkan kumarın legali de ocak yıkar" diyen Arıkan, kumarın her türlüsünün haram olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda, Arıkan, hükümetin samimi bir şekilde bu sorunla mücadele etmesi gerektiğini yineleyerek, "Geliniz bu illeti kökünden söküp atalım" şeklinde çağrıda bulundu.

