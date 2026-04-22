Genel Başkan Arıkan'dan 'Yas Gölgesinde Çocuk Bayramı' Vurgusu

Yas’ın Gölgesinde Çocuk Bayramı

Arıkan, konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, çocukların okullarda katledildiği bir haftanın gölgesinde kutlanacağını belirtti. “Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye’de bugün, maalesef çocuklarını koruyamayan bir düzenin içindeyiz” dedi.

Güvenlik Açıkları

“Okullarımızda bir güvenlik sorunu olduğu aşikâr. Ancak, bu sorun sadece polisiye tedbirlerle çözülemez!” diyen Arıkan, eğitim sistemindeki eksikliklere dikkat çekti. “Bu, en büyük güvenlik açığıdır” ifadelerini kullandı.

Politika ve Cenaze Namazı

Arıkan, İçişleri Bakanlığı’nın 2025 tarihli raporuna atıfta bulunarak, “Başka bir gerçeği daha sizlerle paylaşmak istiyorum: Bu ülkede, çocuklar için kılınan cenaze namazlarında dahi politik saflar belirlemeye hiç mi utanmadınız?” dedi.

Medya ve Şiddet

Cumhurbaşkanı’nın şiddetin artmasında dizilerin etkili olduğunu belirtmesine atıfta bulunan Arıkan, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Siz rahatsızlık makamında değil, sorumluluk makamındasınız!” diye konuştu.

Madenci Hakları

Arıkan, madencilerin haklı taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bugün Türkiye'nin sokaklarında ve adliye koridorlarında kurguyla örtülemeyecek kadar ağır bir adalet krizi hüküm sürüyor” dedi.

Tom Barrack’a Tepki

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına sert tepki gösteren Arıkan, “Kel Başa Şimşir Tarak, defol git artık Tom Barrack” diyerek, Barrack’ın Türkiye’nin iç işlerine karışmaması gerektiğini ifade etti.

5G Altyapısı Eleştirisi

Son olarak, geçtiğimiz günlerde ilan edilen 5G altyapısının yetersizliğine dikkat çekti. “Bu mudur 20 gün önce törensel olarak ilan edilen 5G?” diyerek, iletişim altyapısının kriz anlarında nasıl çalıştığını sorguladı.

Arıkan’ın konuşması, çocukların güvenliği, adalet ve medya politikaları üzerine önemli mesajlar içerirken, iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.