Genel Başkan Arkıkandan Çağrı: 'İsrail'e Tam Ambargo, Tam Tecrit, Tam Yaptırım!'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e ve mitinge katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Arıkan, Filistin’in artık küresel vicdanın ortak sembolü haline geldiğini vurguladı. “Milliyetçi, sosyalist, muhafazakar veya liberal; milyarlarca insanın ağzından tek bir söz yükseliyor: Nehirden Denize Özgür Filistin!” diyerek halkların desteğinin hükümetleri bile Filistin devletini tanımaya zorladığını ifade etti.

Ancak bu tanımanın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirten Arıkan, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı somut yaptırımlar çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Türk yetkililere seslenen Arıkan, “İsrail’in işgalini yok sayacak hiçbir girişimin ortağı olmayın!” diyerek uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Türkiye’yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmemesi gerektiğini savundu. “Bu mesele şahısların değil, doğrudan devletimizin izzet ve haysiyet meselesidir” dedi.

Konuşmasında İsrail ile sürdürülen ticari ve askeri ilişkileri eleştiren Arıkan, Bakü-Ceyhan boru hattından yapılan petrol sevkiyatından limanların kullanımına, istihbarat paylaşımından diplomatik ilişkilere kadar birçok başlıkta iktidarı somut adımlar atmaya çağırdı. “Biz İsrail’e karşı tam ambargo, tam tecrit, tam boykot, tam yaptırım istiyoruz” diyerek meydandan güçlü bir mesaj verdi.

Gazze’ye doğru ilerleyen Sumud Filosu’na da selam gönderen Arıkan, iktidarın bu uluslararası girişime sahip çıkması gerektiğini belirtti. Konuşmasında merhum Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i anarak, Filistin davasına verdikleri desteği hatırlattı.

Konuşmasını “Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze halkının direnişi” sözleriyle tamamlayan Arıkan, Türkiye’nin emperyalizme karşı duruşunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.