Genel Başkan Çayır, 'Adalet, Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında'

Milli Yol Partisi Kayseri İl Binası’nda Genel Başkan Remzi Çayır’ın katılımla bayramlaşma programı yapıldı. Gerçekleşen bayramlaşma programına il, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak, “Bizleri burada bir bayramlaşma programına davet ettikleri için ve gerçekten bizi bir araya getirdiği için sayın il başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ederim. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Türkiye'de kirletilmiş, sadece kendisini, partisini, çevresini ve yakınlarını zengin eden bir sisteme karşı duruş sergilemek üzere yola çıktık. Şu an Türkiye'de iktidarı muhalefeti çok kirli. Hiç mi hiç insana dönmeyen, insanı kutsamayan, insan yaşamını, insanın kendisini ortaya koymayan bir anlayışa sahipler. Odağında insan olmayan bir siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Şu anda doğan her çocuk 6 bin dolar dış borçla, 165 bin lira iç borçla doğuyor. Biz millete yalan söyleyerek gelecek kuramayız. Şimdi Tayyip Bey yalan söylüyor, muhalefet yalan söylüyor. Herkes gösteriş peşinde. Gösteriş yaparak kendisini ifade etmeye çalışıyorlar, kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar, milletin gözüne yalanlarla, dolanlarla girmeye çalışıyorlar. Oradan oy devşirmeye çalışıyorlar. Vallahi birbirinden farkları yok. Hiç farkları yok. Bu ülkede 1900'lerde Osmanlı'nın son dönemindeki mecliste ne konuşulmuş biliyor musunuz? Hayat pahalılığı, adam kayırmacılık, işsizlik, niye kalkınamadık, niye adalet yok? 1949'da Celal Bayar'la Menderes mecliste bunları konuşuyor. 1963'te Demirel bu problemin birisini partisinin ismi yapıyor; Adalet Partisi. O da diyor ki: "Ben hayat pahalılığını bitireceğim." O da diyor ki: "Kalkınmayı sağlayacağım." O da diyor ki: "İşsizliği bitireceğim." Özal geliyor, aynısını söylüyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı da 2002'de parti kuruyor; Adalet Kalkınma. Yüzyıllık problemin ikisini parti ismi yapıyor. Yıl 2026; Tayyip Bey'i, ben'i, CHP'si, SP'si, iyisi, kötüsü herkes aynı şeyi söylüyor: "Ey ahali bize oy verin." Ahali de diyor ki: "Niye verelim?" "Hayat pahalılığını bitireceğiz." 1900'lerden beri hayat pahalılığı bitmiyor. "Ne yapacaksınız?" "Adaleti ayakta tutacağız." Hep aynı şeyi söyleyerek halkı kandırmaya devam ediyorlar. İşte biz dedik ki artık yeter. Borçla hayatını devam ettirmek durumunda kalan bir insanın zengin olma şansı var mı? Durmadan borç alan bir adam zenginleşir mi? Türkiye durmadan borç alıyor, diyor ki: "Biz kalkınıyoruz." Borçla kalkınılır mı? Şu anda Türkiye borç batağında ve adalet diye bir şey yok. Adalet de, tayin de, liyakat da Tayyip Bey'in iki dudağı arasında. Sadece Tayyip'e dönmüş bir sistem var. Bu yanlış” şeklinde konuştu.