Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik

Arıkan, gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bir kitabevi değil, şehrin hafızası olmanız açısından önemli hizmetleriniz her türlü ödül ve takdirin üzerindedir. Kayserimizin genç yaşlı bütün okurlarına uzun yıllardır verdiğiniz emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimizi sunuyorum."

Bu anlamlı ödül, Esat Ayata'nın kitap dünyasına yaptığı katkıları ve Kayseri'deki kültürel mirası koruma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Arıkan, Ayata'nın çalışmalarının, edebiyat ve yayıncılık alanında daha fazla insanı teşvik edeceğini belirtti.

Esat Ayata'nın Akabe Kitabevi, yıllardır Kayseri'de okurların buluşma noktası olarak önemli bir rol oynamaktadır.