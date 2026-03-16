Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Talas Övgüsü

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Talas’a gelen Genel Başkan Vekili Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Ardından Başkan Yalçın tarafından hazırlanan yatırım ve proje sunumunu dinleyen Genel Başkan Vekili Elitaş, “Eğitim ve kültür sanattan sosyal hizmetlere, Millet Bahçesi ve Zincidere Mesire alanı gibi geniş dinlenme alanlarından gelinlik evi gibi sosyal amaçlı tesislere kadar çok geniş bir yelpazede hizmetler üretilmiş, yatırımlar yapılmış. Bu yıl için de çok güzel projeler hazırlanmış. Başta Mustafa Yalçın Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayan Genel Başkan Vekilimizi, milletvekillerimizi, büyükşehir belediye başkanımızı, il başkanımızı ve kıymetli teşkilat mensuplarını belediyemizde ağırlamaktan büyük memnunluk duyduk. Burada kendilerine, geçtiğimiz yılın öne çıkan hizmet ve yatırımlarını bir sunumla aktardık. Ayrıca 2026 yılı projelerini anlattık. Çok verimli bir program oldu” diye konuştu.