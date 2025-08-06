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genel Başkan Vekili Elitaş ve Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Büyükşehir'e Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı.

genel Başkan Vekili Elitaş ve Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Büyükşehir'e Ziyaret

Bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Bakan Yardımcısı Boyraz’ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından Büyükkılıç, Boyraz ve Elitaş, kurmayları ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Osman Boyraz belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran kıymetli Genel Başkan Vekilimize ve Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyor, ülkemiz ve şehrimiz adına yürüttükleri kıymetli çalışmalarında başarılar diliyorum“ dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak hazır bulundu.

Haber Merkezi

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