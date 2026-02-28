Genel Başkan Yardımcısı İmir, Kayseri HÜDA PAR İftarında Konuştu

Kayseri HÜDA PAR İl binasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, ABD'nin doğrudan Çin'le savaşmak yerine Çin'in üretim sistemini hedef almak için ilk önce İran'ı güçsüzleştirmek istediğini belirterek, Çin'in 15 milyon varillik petrol tüketimini kendi para birimi üzerinden yapmak istediğini, bunun da ABD'nin çöküşünü ciddi anlamda hızlandıracak bir hamle olduğunu ifade etti.

Çin'in 15 milyon varil petrol tüketiminden ancak 4 milyonunu kendisinin karşıladığını, kalanını ise Rusya, İran, Arabistan ve Arap Emirliklerinden tedarik ettiğini ve ABD'nin de İran'a yapacağı saldırıyla Çin'i zor duruma sokmayı, Hürmüz Boğazını güvensiz hale getirmeyi ve kendi para birimini kullanmaktan vazgeçirmeyi planladığını belirten İmir, ABD'nin uzun bir savaş sürecine girmeyeceğini, hedefinin iki üç haftada Çin'i masaya oturtup ikna etmek istediğini belirtti.

İsrail'in de İran'ın gücünü kırmak adına savaşa dahil olacağını vurgulayan İmir, Batı'nın gelecek yüzyılda dünyayı yönetmenin planlarını yaptığını belirtti.

Afganistan ve Pakistan arasındaki savaşa da değinen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Müslüman ülkelerin birbiriyle uğraştığını, komşu Afgan ve Pakistan halkı arasında bir problem olmadığını, Pakistan'daki rejimin seküler ve ABD'den yana politikaları olduğunu, Pakistan'da hiçbir başbakanın görevini hakkıyla tamamlayamadığını ve gelenin de görevine hakkıyla gelemediğini ve arzu etmediği bir savaşın içine zorlandığını, oyuna getirildiğini vurguladı.

ABD'nin Afganistan'da yıllar önce inşa ettiği askeri üssü onlardan geri istediğini ifade eden İmir, Afganistan'ın bunu sert bir dille reddettiğini, bu cevabı aldıktan sonra Pakistan'ı devreye sokarak, Afganistan'ın bombalanmasını sağladığını belirtti.

Ülke içi politika konusunda da konuşan İmir, Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt'te yaptığı çağrı ve bunun üzerine PKK'nın silah bırakma sürecine girdiğini belirterek, ülkede Kürt Sorunu ve Şiddet Sorunu'nun ayrı ayrı ele almak gerektiğini vurgulayarak, bu iki sorunun beraber harmanlayarak çözülemeyeceğini, şiddeti savunan PKK'nın elli yıldır bölgede kendi Marksist ideolojisinin peşinde olduğunu, Kürt halkının sorunlarını sadece sahada eleman devşirmek için kullandığını, kendisini Kürt halkının mücadelesinin savunucusu olarak pazarladığını ifade etti.

PKK'nın Kürt halkının ödediği ağır bedelin niçin verildiğinin cevabını veremediklerini belirten İmir, bölgede tek çözümün İslam Kardeşliği üzerinden çözülmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.