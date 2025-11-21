Genel Sağlık Sigortası primi iki kat artırıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Bununla birlikte 780 lira olan prim tutarı 1.560 lira olacak. Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmeti almasını sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle değiştirildi.

Genel Sağlık Sigortası primi iki kat artırıldı

Yeni kararla birlikte yüzde 3 olarak uygulanan prim oranı yüzde 6 olarak uygulanacak ve karar 1 Aralıkta yürürlüğe girecek. Bunun yanı sıra asgari ücretin değişmesiyle ödenecek primler değişecek ve SGK’nın web sitesinde yer alan bilgiye göre 789 lira 17 kuruş olarak genel sağlık sigortası prim tutarı, kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte bin 560 liraya çıkacak.
Ayrıca genel sağlık sigortası borçları da yeni orana göre yapılandırılacak.

