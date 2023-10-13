Gerçeğini aratmayan tatbikat

Kayseri'de Dünya Afet Risklerinin Azaltılma Günü'nde bir okulda düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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  • 13.10.2023 13:23
  • Güncelleme: 13.10.2023 13:41
Gerçeğini aratmayan tatbikat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Dünya Afet Risklerinin Azaltılma Günü’nde bir okulda düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, MEB AKUB ve ANDA ekiplerinin katılımlarıyla Talas ilçesinde bulunan Abdullah Şaşdım Ortaokulunda Dünya Afet Risklerinin Azaltılma Günü nedeniyle yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, okulda çıkan yangın üzerine okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan tüm öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdivenleri yardımıyla yangında mahsur kalan öğrenciyi tahliye etti. Dumandan etkilenen ve yaralanan öğrenciler de alanda bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Öğrenciler tatbikatı meraklı gözlerle izlerken, jandarma arama kurtarma köpeklerinin düzenlediği gösteri de yoğun ilgi gördü.

Öğrencilere yangın eğitimi de verildi

Ayrıca, itfaiye ekipleri tarafından okul bahçesinde öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, yangın söndürme işleminin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı da buldu.

Programa; Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Talas İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, AFAD İl Müdürü Osman Atsız da katıldı.

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İHA

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