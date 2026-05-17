2. Geleneksel Havacılık Festivali Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başladı. 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar açık olacak festivalde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve havacılık alanında uzman görevliler yer alıyor. Uçak simülasyonu ile ziyaretçilerin gerçek bir kokpit deneyimi yaşamalarını amaçladıklarını belirten Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Elif Yıldız, “Şu anda ikincisi düzenlenen Havacılık Festivali'nde görev almaktayım. Arkamda görmüş olduğunuz sistem flight simülatör, Microsoft'un bir programı. Biz bununla gerçek bir kokpit deneyimi sunuyoruz. Çocukların hem havacılığı deneyimlemesi adına hem de öğrenmeleri, heveslenmeleri adına yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var gördüğünüz üzere. Çocukların özellikle çok ilgisini çekiyor. Çünkü birazcık da dokunmalarına fırsat oluyor. Televizyondan olduğu için birazcık onlar için animasyon tarzında olduğundan kaynaklı şu an çok fazla yoğun bir ilgimiz var. Bir çok modu bulunmakta ama biz çocukların heveslenmeleri adına şu anda sadece iniş yaptırıyoruz” açıklamalarında bulundu.