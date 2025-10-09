Gerçek olmayan yakınlık: Parasosyal etkileşim

Duygusal destek arayışı ve yalnızlık gibi nedenlerle ortaya çıkan Parasosyal etkileşim, medya aracılığıyla tanınmış ancak gerçek hayatta herhangi bir temas kurulmamış ünlü kişilere karşı gelişen tek taraflı bir duygusal bağdır. Bir hastalıktan ziyade psikolojik fenomen olarak terchil edilen Parasosyal Etkileşim, çoğu kişide doğal ve zararsız seyretmektedir.

İlk kez 1956'da ortaya çıkan Parasosyal etkileşim, medya aracılığıyla tanınmış ancak gerçek hayatta herhangi bir temas kurulmamış ünlü kişilere karşı gelişen tek taraflı bir duygusal bağdır. Bir hastalıktan ziyade psikolojik fenomen olarak terchil edilen Parasosyal Etkileşim, çoğu kişide doğal ve zararsız seyretmektedir. Aşırılaştığında gerçek sosyal ilişkilerin ihmal edilmesine, olumsuz karşılaştırmalarla özgüven düşüşüne, yoğun hayal kırıklığı veya takıntılı uğraşılara zemin hazırlayabilir. Öte yandan bazı kişilerde aidiyet ve duygusal destek hissini arttırabilir. Sosyal medya, dizi, film ve canlı yayın platformlarının artmasıyla bu etkileşim biçimi günümüzde daha yaygın hale gelmiştir.

PARASOSYAL ETKİLEŞİM NEDEN KAYNAKLANIR ?

Bireylerin aidiyet hissetme duygusu, duygusal destek alma ihtiyacı, yalnızlık ve sosyal kaygı, sürekli aynı kişiyi düzenli olarak görmek ve izlemek, ünlülerin rol model alınması, bireylerin Parasosyal Etkileşim yaşamasının sebepleri arasındadır.

