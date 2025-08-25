'Gergin hamilelik, gergin çocuk'

Hamilelik sürecini gergin ve stresli geçirmiş olmak anne karnındaki bebeğe de yansıyor. Uzmanlar, doğum sonrasında çocuğun da aynı şekilde gergin ve stresli olduğunu belirtiyor. Kişisel gelişimin anne karnından başladığını belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Zerrin Karabulut, “Kişisel gelişim anne karnından başlar, kişinin içindeki potansiyeli dışarı çıkarması, kendini keşfetmesi için önemlidir. Hamilelik dönemi bu anlamda çok önemli, çocuk anne karnındayken dışarıdaki sesleri duyabiliyor. Duygularını hissedebiliyor, anneden beslendiği için açlığı, tokluğu öğrenmiş oluyor. Anne karnından başlayan bu yolculuk ta ki bizim ömrümüz vefa edene kadar devam ediyor. Çocuk doğduktan sonra her şeyimizi anlıyor. Gergin ve stresli geçirilmiş hamileliklerde çocuk doğduğunda gergin ve stresli oluyor. Sonraki yaşamında bu inanç kalıplarına da dönüşebilir. Hamilelik döneminde dikkat edilmesi çok önemlidir. Kişisel gelişim hem fiziksel hem ruhsal gelişimi kapsar. Kendisi yok sayılmış bir anne, görülmemiş, yetersiz görülen bir annenin çocuğu büyüdüğü zaman anlamsız şekilde kendini ait hissetmeyecektir. Aidiyeti yoktur aslında, bunları çözebilmek için bizler de destek oluyoruz. 3-4 yaşlarına geldiği zaman becerisine, yeteneğine, sorduğu sorulara ve merak ettiği konulara bakarak aslında aile çocuğun neye yöneldiğini anlayabilir. Böylelikle ileride hangi mesleği seçeceğini de tahmin edebiliriz. İlk eğitimci anne baba iken sonrasında öğretmenler, arkadaşlar olur” ifadelerini kullandı.