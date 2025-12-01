Germir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

Kayseri'de gece saatlerinde Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bıçakla yaralama olayına karışan 4 kişi yakalanırken M.C.K.(26), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay D. isimli şahıs kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Tuncay D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından meydana gelen “Bıçakla Kasten Yaralama” olayına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda; şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; M.C.K.(26), Y.K.(19), K.K.(19) ve A.D.K.(24) isimli şahıslar suça konu bıçak ile birlikte tespit edilen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.C.K.(26), “Bıçakla Kasten Yaralama” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Y.K.(19), K.K.(19) ve A.D.K.(24) isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaralanan Tuncay D.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

