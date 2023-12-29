Germir'in ihtiyacı olan okullar tamamlanmak üzere

Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi.

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  • 29.12.2023 10:41
  • Güncelleme: 29.12.2023 11:25
Germir'in ihtiyacı olan okullar tamamlanmak üzere
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Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi’nde yapımı devam eden anaokul ve ilkokul binasının inşaatını inceledi.

Okulların tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Germir Mahallemizdeki anaokul ve ilkokul projemiz hızla ilerliyor. İlkokulumuz 4 katlı, 20 sınıflı şahane bir okul oldu. Bu bölgede ihtiyaç olan ilkokul ve anaokulunun inşaatı tamamlandı, şu anda peyzaj işlerine başlandı. Anaokulumuz da 8 sınıflı bir okul. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. 21 tane okul yaptık. Yakında bir sözleşme daha imzalayacağız ve okul sayımız 22’yi bulacak. Gençlerin geleceği bizim için önemli. Gençlerimizin okulları ve fiziki ortamları ne kadar iyi olursa eğitimde o kadar kaliteli oluyor. Dolayısıyla Biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak hemen hemen her mahalledeki ihtiyaçları bir bir karşılıyoruz. Bu çerçevede da ihtiyaç olan mahallelerimizdeki okullarımızı da tamamlıyoruz. İnşallah Burası da ikinci döneme hazır bir hale gelecek ve eğitim vermeye başlayacak. Allah hayırlısıyla devam eden okullarımızın tamamını sonra erdirip vatandaşlarımızın kullanımına açmayı nasip etsin. Melikgazi’mize ve Germir Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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