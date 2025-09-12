Germir Mahalles'ne Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu Açılıyor

Germir Mah. Konaklar Cad. No:106/2 adresinde bulunan aile sağlık merkezi, bölgenin önemli ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşların kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı çekmeden sağlık hizmetinden faydalanmaları adına, ilçenin birçok bölgesinde hayata geçirdiği aile sağlık merkezleri ile takdir toplayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm vatandaşları açılış törenine davet ederek şunları söyledi:

“Bir projemizin daha açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Melikgazi’miz için eğitimden sağlığa, kültürden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlarımızla hizmetlerimizi taçlandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde eğitim, sağlık hizmetlerinden faydalanmaları adına birçok mahalleye okul, aile sağlık merkezi, kütüphane kazandırmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu hizmetlerimizden memnun. Dolayısıyla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Germir Mahallemizde Melikgazi Belediyemiz ve Hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “H. Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu”muzun resmi açılış törenini 12 Eylül Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Açılış törenlerimizde hemşehrilerimizin heyecanı ve mutluluğunu görmek bizleri mutlu ediyor. 12 Eylül’de açılış törenimizde buluşmak üzere.”