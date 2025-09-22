Gesi'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış töreni İldem Gesi Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, üniversite rektörleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Ben bu projeyi çok seviyorum. Akıl Küpü projesi gerçekten örnek bir proje. Muhteşem bir proje. Kayseri'nin her yerinde çoğaldıkça mutlu oluyorum. Çünkü benim söylediğim bir şey var: Biz gençlerimizi korumak, kollamak, geleceğe hazırlamak için onları kütüphanelerde istiyoruz. Onları sanat salonlarında istiyoruz. Onların layık olduğu yerler buralar. Onların yuvaları buralar. Dolayısıyla belediye başkanımızı onlara bu kadar sıcak ortamlar hazırladığı için tebrik ediyor, kutluyorum” diye konuştu.

Kütüphanelerin gençlerin ortak noktası haline geldiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Şöyle bir araştırma yaptık. Türkiye'de kaç tane kütüphane vardır diye. 44 bin 800 kütüphane varmış. Kaç tane kitap olsa beğenirsiniz? 117 milyon adet. Peki Kayseri'de kaç tane kütüphane var? Gerçekten şaşıracaksınız. 850 tane kütüphane varmış. Yani çevreye de bakıyorum o kadar da yok. Olması lazım dediğinizi duyar gibiyim. Bunların 646 tanesi okullarda minik kütüphaneler. 91 tanesi de özel okullarda kütüphaneler var. İşte üniversitelerin kütüphaneleri var vesaire. Ama burada en işlevsel olanı işte buralar gibi açılan yerler. Hem hizmet veriyor hem yeni yapılaşma, soğuktan, sıcaktan arındırılmış, zaman zaman ikramların olduğu, ailelerin evlatlarını güvenle gönderebildiği yerler. Üniversite çağına gelmiş, gençler olan aileler iyi bilir kütüphane ne demek olduğunu. Biz eskiden il Halk Kütüphanesi vardı meydanda. Oraya giderdik sadece ansiklopedilerden araştırmalar yapardık. Ama kütüphaneler artık gençlerin ortak noktası haline geldi” dedi.

Akıl küpü kütüphanesinin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Akıl Küpü kütüphanelerinde sayı her geçen gün artıyor. Şu anda tam 66 bin 000 üye sayısını aşmış durumdayız. Artık kütüphaneler mahallelerin içerisinde oluyor. Mahalle içerisinde çocuklarımız kendi ailelerinin yanı başında şehir merkezine otobüse binip gitmeye zaman harcamaya gerek kalmadan mahalle içerisinde ders çalışıyorlar, eğitim alıyorlar. Özellikle üniversite sınavı, lise sınavı, KPSS gibi tüm sınavlar artık dershanelerden geçiyor ve çok şükür öğrencilerimiz de gayet memnun. Tabii burada kütüphaneyi kullanan gençler, onlar bizim geleceğimiz. Biz de onlara en güzel ortamları sunmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah gençlerimize güzel hayırlı yazgılar yazsın. Onların iyi eğitim alması, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ülkemizin de en iyi noktalara gelmesine vesile olacaktır” diye konuştu.