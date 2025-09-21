Gesi'de Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphanesi'nin İldem Gesi Fatih Mahallesi’nde yapımını tamamlandı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde hizmete sunduğumuz kütüphanelerimiz hem birçok kitabın bulunup okunacağı yer, hem de ders çalışma merkezleri olarak kullanılıyor. Gençlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için birçok mahallede kütüphane yaptık. Yine bu kapsamda İldem Bölgesinde Gesi Fatih Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız kütüphanemizin 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de açılışını yapacağız. 700 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz kütüphanemiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. İçerisinde çalışma odaları, kafeterya ve okuma salonları bulunuyor. Kütüphanelerimiz sadece bir okuma alanı değil aynı zamanda kültürel ve sosyal buluşma noktalarımız. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz için ders çalışma salonları, özel okuma ve internetli bilgisayarlar ile donatılan kütüphanemiz mahallede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İldem Bölgesine hayırlı olmasını dilerim. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.