Gesi'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, tarım arazileri ile meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, Gesi Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle tarım arazileri ve meyve bahçelerinde etkili olan dolu nedeniyle ürünlerde hasar meydana geldi.
Yağışın ardından bazı üreticiler arazilerinde incelemelerde bulunurken, dolunun yol açtığı zararın boyutunun yapılacak tespit çalışmalarının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.