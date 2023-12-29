Gesi Fatih Mahallesi'nin 4 kilometrelik yolunda hummalı çalışmalar devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, nüfus ve konut sayısının en yoğun olduğu yerlerden biri olan İldem'de bahçeli evlerin olduğu Gesi Fatih Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayıp, yol dolgularına başladı.

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  • 29.12.2023 13:23
  • Güncelleme: 29.12.2023 13:36
Gesi Fatih Mahallesi'nin 4 kilometrelik yolunda hummalı çalışmalar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, nüfus ve konut sayısının en yoğun olduğu yerlerden biri olan İldem’de bahçeli evlerin olduğu Gesi Fatih Mahallesi’nde altyapı çalışmalarını tamamlayıp, yol dolgularına başladı.

Melikgazi’de Yol Ağı Genişliyor

Bölgedeki yerleşimin başlamasıyla birlikte yolları ve kaldırımları tamamlayacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforunu ve refahını artırmak için yaz kış tüm ekip arkadaşlarımla beraber gayretle çalışıyoruz. Şu anda kış gelmesine rağmen hala kar ve yağmur yağmadığı için sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. İldem Bölgesi’nde bahçeli ev yapılaşması oldukça fazla. Bundan dolayı da buradaki altyapı çalışmalarını tamamlayıp, yol dolgularına ve düzenlemelere başladık. Bundan sonra da en kısa zamanda bu yolların kaldırım ve asfaltını da yapmaya başlayacağız. 4 kilometre uzunluğunda yeni yapılacak olan yolumuza 11 bin metrekare de parke çalışması yapılacak. İnşallah bu bölgeye artık oturmaya başlanacak. Dolayısıyla şu anda buradaki altyapı çalışmalarının tamamlanması ile ilgili son sürece gelindi. Burada yeni ev sahibi olanlara da hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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