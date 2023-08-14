Gesi İngilizce Eğitim Kampı başladı

Melikgazi Belediyesi'nin Gesi'de tarihi eski ilkokulda başlattığı İngilizce Eğitim Kampı kız öğrencilerin katılımı ile başladı. Öğrenciler kampta ek derslerden sosyal faaliyetlere, spordan kültüre birçok alanda dolu dolu bir kamp yaşayacaklar.

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  • 14.08.2023 17:34
  • Güncelleme: 14.08.2023 19:06
Gesi İngilizce Eğitim Kampı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin Gesi’de tarihi eski ilkokulda başlattığı İngilizce Eğitim Kampı kız öğrencilerin katılımı ile başladı. Öğrenciler kampta ek derslerden sosyal faaliyetlere, spordan kültüre birçok alanda dolu dolu bir kamp yaşayacaklar.

Dolu dolu bir programla eğlenirken öğrenecekler

Gençleri geleceğe hazırlamak için Melikgazi’nin tüm imkanları ile çalıştığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gesi’deki taş bina olan eski ilkokuldayız. Eski geçmiş kültürü canlandıracak şekilde güzel projeler yapıyoruz. Geçtiğimiz sene eğitim kampları düzenlemiştik. Bu sene de yine burada eğitim kampı düzenliyoruz. 24 kız öğrencimiz bir hafta süreyle İngilizce öğretmenleriyle birlikte burada yatılı İngilizce kampına katılacak. Bir hafta boyunca burada onları misafir edeceğiz ve eğitim alacaklar. Gesi Kamp Merkezi’mizde 14-18 yaş arasındaki evlatlarımıza, sosyal faaliyetlerden ek derslere, uzaydan bilime bir çok alanda eğlenirken öğrendikleri bir konsept hazırladık. Çeşitli etkinlikler yapacaklar yazı hem eğitim hem tatil olarak geçirecekler. Bir hafta sonra buraya erkek öğrencilerimiz gelecek. Daha sonrasında da ev hanımları ile ilgili güzel bir kampımız. Gesi’de gençlerimiz gerçekten yeşilliğiyle doğal güzelliğiyle eski günlerini aratmayacak şekilde kamp günlerine başlıyor. Kampımıza yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza, ailelerine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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İHA

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