Gesi Kamp Merkezi'nde, İngilizce yaz kampı başlıyor

Melikgazi Belediyesi, 25-29 Ağustos tarihleri arasında Gesi Kamp Merkezi'nde İngilizce Yaz Kampı düzenliyor.

11-14 yaş aralığındaki gençlere özel olarak düzenlenen kampta İngilizce dersler ve İngilizce içerikle açık hava maceraları, sanat ve el sanatları, spor ve takım mücadeleleri, müzik, dans ve eğlence performansları, öğrenme, keşif ve buluş aktiviteleri yer alacak.

Kontenjan sınırı olan kamp için katılım ücretli olup başvurular www.melikgazi.bel.tr internet adresinden ya da 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattından yapılabilecek.

Etkinlik kapsamında gençlerin İngilizce seviyesine katkı sunulacağını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Gesi Kamp Merkezi'mizde 11-14 yaş aralığındaki gençlerimiz için harika bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi İngilizce Yaz Kampımızda 5 gün boyunca gençlerimiz İngilizce içeriklerle keyifli aktiviteler gerçekleştirebilecekler" şeklinde konuştu.