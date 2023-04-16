Gesi Mahallesinde Yeni Yol Çalışması Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi ilçenin mevcut yollarını düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Gesi Mahallesinde 2 sokakta yeni yol açma çalışmalarına başladı.

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  • 16.04.2023 14:08
  • Güncelleme: 16.04.2023 15:21
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Gesi Mahallesinde Yeni Yol Çalışması Yapılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ilçenin mevcut yollarını düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Gesi Mahallesinde 2 sokakta yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Ulaşımda kolaylık sağlamak ve vatandaşların konforunu artırmak için ihtiyaç olan yerlerde yeni yol çalışması yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gesi Mahallesi Şengül 1 Sokak ve 2390. Sokak’ta yeni imar yollarının açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Genişlik 10 metre uzunluğunda olan yolumuzu yaparak trafikte bir rahatlama sağlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak yine sezonun açılmasıyla asfalt, yol, kaldırım çalışmalarımızı yapmaya başladık. Hemen hemen her gün farklı mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi’de yeni yaşam ve yerleşim merkezleri içinde çok sayıda konut yapılıyor. Biz de buralardaki imar planında yer alan yolları açıyoruz. Bunun için ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya özen gösteriyoruz. Yapılan çalışmaların hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, mesai arkadaşlarıma yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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