Gesi Mesire Alanı hem genişliyor hem botanik bahçeye dönüşüyor

Melikgazi Belediyesi, Gesi Mesire Alanını yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. Revizyon ve Canlandırma Projesi kapsamında, Gesi Mesire alanında aktivite ve hareketli alanlar, huzur ve sükunet alanı, doğayla temas ve keşif alanları, su öğeleri alanı yapım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sonucunda vatandaşlara stresten uzak, ailesi ve sevdikleriyle eğlenip dinlenebilecekleri, sosyalleşecekleri bir alan sunulmuş olacak.

Oyun grupları, doğal malzemelerle oyun grupları, kum havuzu ve mini tırmanış tepesi, açık oyun sahası, meditasyon ve yoga alanı, sessiz okuma köşeleri, manzara seyir terasları, salıncaklı izleme noktaları, rüzgar çanları ve su sesiyle tasarlanmış dinlenme alanları, koku bahçesi, aromatik bitki adaları, botanik parkur, çocuk doğa eğitimi alanı, yapay gölet, ahşap platform, lavanta ve sarmaşıklarla donatılmış fotoğraf çerçevesi, su kenarı lavanta bahçesi programlamasıyla Gesi Mesire Alanı hem genişleyecek hem de botanik bahçeye dönüşecek.

Yapılan çalışmaları civar mahalle muhtarları ile birlikte yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Gesi Mesire Alanımızı hem genişletiyoruz hem de çok güzel bir botanik bahçesine dönüştürüyoruz. Özellikle şu anda başlayan çalışma önümüzdeki yaz mevsiminde Gesi Mesire Alanını çok daha farklı bir konuma getirecek. Bu bölge vatandaşlarımızın hizmet aldığı, zaman geçirdiği en güzel bölgelerden biri haline gelecek. Güzel, sürpriz birkaç projeyi de ilk defa Kayseri’de sizlerle buluşturacağız. Bu bölgedeki tüm vatandaşlarımız burayı kullanacağı gibi şehir içinden de birçok vatandaşımız gelecektir. Muhtarlarımızın da yardımıyla, desteğimizle bütün Melikgazi'miz daha da güzelleşecek, daha da hizmet alacak” şeklinde konuştu.