Gesi Mesire Alanı yaza hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi’nin türkülere konu olan Gesi bağlarını yeniden canlandıracak projesi Gesi Mesire Alanı Revizyon ve Canlandırma çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Gesi Mesire Alanında çevre düzenlemesi, ağaç bakımları, ağaç dikimleri, bölgenin genişletilmesi, mangal alanları, piknik alanları ve sürpriz çalışmalar yer alıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, incelemeye gittiği Gesi Mesire Alanın 2026 yazında her yaştan vatandaşa hitap edecek harika bir mekan haline geleceğini belirterek, “Melikgazi Belediyemizin en renkli projelerinden bir tanesindeyiz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevrede düzenlemeler var, ağaç bakımları var, yeni ağaç dikimleri var ve bölgeyi genişletiyoruz. Meşhur türkülere konu olan Gesi bağlarındayız. Burada çok güzel eski bir ağaçlandırılmış bir alan var, bu ağaçlandırılmış alanı rehabilite ediyoruz, daha da büyütüyoruz, çok daha güzel bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla 2026 yazında inşallah Gesi Mesire Alanı çocuklar, gençler, kadınlar, aileler için keyifle zaman geçirecekleri bir mekan haline geliyor. Burada çok büyük ihtiyaçlar vardı. Özellikle restoran, mescit, piknik alanları eksikti. Burada güzel mangal alanları oluşturuyoruz, çok güzel sürpriz projelerimiz var. Bu projenin bir kısmının görselini inşallah bittikten sonra sizlerle paylaşacağız. Bitkilerimiz, yeşillendirdiğimiz alanlarımız, güllerimiz, çiçeklerimiz olacak. Dolayısıyla bir çok alanda fotoğraf çektirebileceğiniz, nitelikli ve zevkli zaman geçireceğiniz bir hale geliyor. Burası hakikaten Gesi bağlarındaki o türkünün tekrar canlanacağı güzel bir proje olacak” şeklinde konuştu.