'Gevher Nesibe'den Türkiye Yüzyılına Erciyes Üniversitesi tanıtım programı'gerçekleştirildi

ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde “Gevher Nesibe’den Türkiye Yüzyılına Erciyes Üniversitesi tanıtım programı” Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, senato üyeleri ve akademisyenler katıldı. Program kapsamında konuşan Rektör Altun, “Gevhernesibe‘den Türkiye Yüzyılına uzanan Erciyes Üniversitesi hikayesini, son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri, güçlenen altyapımızı, araştırma vizyonumuzu ve geleceğe dönük hedeflerimizi sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Erciyes Üniversitesi çalışmalarıyla ve ortaya koymuş olduğu hedefleriyle, her zaman ve her dönemde bir bilim, şifa ve insanlığa hizmet mirasıyla başlamıştır. “Gevhernesibe’den Türkiye Yüzyılına Tanıtım Programı” olarak ortaya koyduğumuz bu mirası onurlu ve gururlu bir şekilde taşımaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.